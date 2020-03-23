Чистота воздуха - под жестким контролем

23 Март 2020 2020-03-23T14:53:26+03:00

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Предприятие «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» продолжает совершенствовать систему мониторинга состояния атмосферного воздуха. Введен в эксплуатацию новый автоматический стационарный экологический пост, который обеспечивает постоянный контроль за состоянием атмосферного воздуха.

Уникальность нового объекта - в автоматике. Он не только снимает показания, но и выполняет анализ воздуха и передает данные на завод, обеспечивая точность и оперативность. Пост оснащен современным и надежным газоаналитическим и пробоотборным оборудованием, метеостанцией с выносными наружными датчиками и системой передачи по беспроводным каналам данных измерений. Конечно, есть и своя система охраны и энергоснабжения.

- После настройки оборудования первый пост был передан в эксплуатацию в центральную заводскую лабораторию и стал еще одним современнейшим инструментом, позволяющим заводу контролировать состояние атмосферного воздуха, - рассказал главный эколог предприятия Дмитрий Пастухов.

На очереди у предприятия - возведение второго подобного объекта.

- Наше развитие немыслимо без учета экологического вектора. Система мониторинга продолжит совершенствоваться и, безусловно, будет способствовать нашей эффективной работе, потому что эффективность сегодня - это не только рентабельность, но и безопасность, - подчеркнул генеральный директор «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» Сергей Андронов.

ИСТОЧНИК KP.RU