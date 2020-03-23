В Прикамье спасатели помогли мужчине, которого оторвало на льдине

23 Март 2020 2020-03-23T14:21:05+03:00

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Днем в воскресенье, 22 марта, в краевую службу спасения поступило сообщение о мужчине, которого оторвало на льдине на реке Кама в районе Полазны. Рядом с пострадавшим был мотоцикл.

Спасатели выехали на место. Определив расстояние от берега, приступили к спасению. Подготовили оборудование, спустили на воду и начали продвижение. Пострадавшему оказали первую помощь и переправили его на берег. Мотоцикл тоже доставили на берег.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми в полынью провалился мужчина.

ИСТОЧНИК KP.RU