«Лежал на льду и просил помощи». В Перми в полынью провалился мужчина

СЕГОДНЯ 09:40 2019-12-13T09:40:42+03:00

Подходить к мужчине было опасно, так как лед мог треснуть. Фото: Василий Вахрин

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В микрорайоне Заостровка в Перми 12 декабря под лед провалился мужчина. Источник в правоохранительных органах сообщил о том, что недалеко от маленького мостика через реку Мулянка под лед провалился мужчина.

Он держался за лед, но не мог выбраться. Подходить к мужчине было опасно, так как лед мог треснуть. Очевидцы вызвали спасателей.

До прибытия сотрудников службы спасения пермяка вытащили местные жители. Мужчину отправили в частную баню, чтобы он согрелся и пришел в себя.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми шестерых рыбаков унесло на льдине. Спасатели эвакуировали всех рыбаков на берег. По данным министерства территориальной безопасности, они чувствуют себя удовлетворительно. Медицинская помощь никому не понадобилась.

ИСТОЧНИК KP.RU