Жителю Прикамья пришлось отдать автомобиль, чтобы расплатиться с алиментами
В Добрянке в отделе судебных приставов находилось исполнительное производство в отношении местного жителя. После развода мужчина сказал жене, что алименты платить не намерен, но на стороне женщины был закон.
У мужчины накопилось 300 тысяч рублей долга, который он не собирался погашать. Пристав узнал, что неплательщик собирался продавать машину.
Позвонил по номеру в объявлении, договорился о встрече. На автомобиль был наложен арест с последующей реализацией в счет погашения алиментного долга.
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ИСТОЧНИК KP.RU