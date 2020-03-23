Жителю Прикамья пришлось отдать автомобиль, чтобы расплатиться с алиментами

23 Март 2020 2020-03-23T12:02:52+03:00

Позвонил по номеру в объявлении, договорился о встрече Фото: Василий Вахрин

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В Добрянке в отделе судебных приставов находилось исполнительное производство в отношении местного жителя. После развода мужчина сказал жене, что алименты платить не намерен, но на стороне женщины был закон.

У мужчины накопилось 300 тысяч рублей долга, который он не собирался погашать. Пристав узнал, что неплательщик собирался продавать машину.

Позвонил по номеру в объявлении, договорился о встрече. На автомобиль был наложен арест с последующей реализацией в счет погашения алиментного долга.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми в МФЦ проводят мероприятия по профилактике распространения коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU