В Перми в МФЦ проводят мероприятия по профилактике распространения коронавируса
В пермских многофункциональных центрах проводят мероприятия для профилактики распространения коронавирусной инфекции. В помещениях постоянно обеззараживают воздух с помощью ультрафиолетовых бактерицидных облучателей закрытого типа.
Для сотрудников введен «утренний фильтр» - ежедневная проверка на наличие симптомов.
Также в пресс-службе правительства Пермского края сообщили, что специалистам рекомендуется соблюдение правил личной и общественной гигиены.
Посетителям рекомендовано при посещении многофункциональных центров ношение медицинских масок.
Напомним, ранее мы писали о том, что пермские кинотеатры отменяют сеансы после 25 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU