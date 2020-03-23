2020-03-23T10:43:20+03:00
Общество

В Перми в МФЦ проводят мероприятия по профилактике распространения коронавируса

На данный момент, все филиалы работают в штатном режиме
Лилия Абибулаева
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Посетителям рекомендовано при посещении многофункциональных центров ношение медицинских масок. Фото: Правительство ПрикамьяПосетителям рекомендовано при посещении многофункциональных центров ношение медицинских масок. Фото: Правительство Прикамья
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В пермских многофункциональных центрах проводят мероприятия для профилактики распространения коронавирусной инфекции. В помещениях постоянно обеззараживают воздух с помощью ультрафиолетовых бактерицидных облучателей закрытого типа.

Для сотрудников введен «утренний фильтр» - ежедневная проверка на наличие симптомов.

Также в пресс-службе правительства Пермского края сообщили, что специалистам рекомендуется соблюдение правил личной и общественной гигиены.

Посетителям рекомендовано при посещении многофункциональных центров ношение медицинских масок.

Напомним, ранее мы писали о том, что пермские кинотеатры отменяют сеансы после 25 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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