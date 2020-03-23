На дорогах Перми за неделю пострадали 10 человек
Среди пострадавших 2 ребенка
Инспекторы выявили 291 нарушение ПДД водителями автобусов.Фото: Василий Вахрин
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В Перми за предыдущую неделю зарегистрировано 20 аварий с пострадавшими. По данным городского ГИБДД, травмы получили 10 человек, среди которых два несовершеннолетних.
Также сотрудники ГИБДД пресекли 3525 нарушений. Больше всего нарушали водители, не предоставляя преимущества пешеходам. И сами пешеходы нарушили ПДД 440 раз.
Инспекторы выявили 291 нарушение ПДД водителями автобусов.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми 3-летняя девочка попала в больницу после падения в автобусе. Она ударилась головой об сиденье
ИСТОЧНИК KP.RU