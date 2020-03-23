2020-03-23T11:44:34+03:00
Происшествия

На дорогах Перми за неделю пострадали 10 человек

Среди пострадавших 2 ребенка
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Инспекторы выявили 291 нарушение ПДД водителями автобусов.Инспекторы выявили 291 нарушение ПДД водителями автобусов.Фото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

В Перми за предыдущую неделю зарегистрировано 20 аварий с пострадавшими. По данным городского ГИБДД, травмы получили 10 человек, среди которых два несовершеннолетних.

Также сотрудники ГИБДД пресекли 3525 нарушений. Больше всего нарушали водители, не предоставляя преимущества пешеходам. И сами пешеходы нарушили ПДД 440 раз.

Инспекторы выявили 291 нарушение ПДД водителями автобусов.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми 3-летняя девочка попала в больницу после падения в автобусе. Она ударилась головой об сиденье

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Смертельный коронавирус создали американские ученые еще в 2015 году
Через 1,5-2 недели в Перми может наступить пик заболеваемости коронавирусом
Чистота воздуха - под жестким контролем
В Прикамье спасатели помогли мужчине, которого оторвало на льдине
Известная актриса Барбара Брыльска борется с раком
В Прикамье вводятся временные ограничения движения транспортных средств
Губернатор Прикамья поручил подготовить предложения по мерам поддержки бизнеса
Жителю Прикамья пришлось отдать автомобиль, чтобы расплатиться с алиментами
На дорогах Перми за неделю пострадали 10 человек
В Перми 3-летняя девочка попала в больницу после падения в автобусе
В Перми в МФЦ проводят мероприятия по профилактике распространения коронавируса
В Прикамье на домашнем карантине находится 1527 человек
Пермские кинотеатры отменяют сеансы после 25 марта
В Перми полицейский не смог восстановиться на службе из-за пьяной езды
В Перми закончились поиски 51-летнего мужчины
В Перми можно поклониться Блаженной Матроне Московской
В Перми из-за коронавируса кинотеатры ограничили количество зрителей
«Это очень страшно». В Перми сгорел частный дом
«Бревна разлетелись по дороге». В Пермском крае на трассе перевернулся лесовоз
В Прикамье на добычу волков выделят 4 миллиона рублей
Скончался известный хореограф Николай Боярчиков, который возглавлял пермский театр
В Прикамье со своего поста уходит замминистра здравоохранения Шамиль Биктаев
В Пермском крае на домашнем карантине из-за коронавируса находятся 1274 человека
«Машина лежала на крыше». В Перми в результате ДТП перевернулся автомобиль