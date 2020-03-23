На дорогах Перми за неделю пострадали 10 человек

23 Март 2020 2020-03-23T11:44:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В Перми за предыдущую неделю зарегистрировано 20 аварий с пострадавшими. По данным городского ГИБДД, травмы получили 10 человек, среди которых два несовершеннолетних.

Также сотрудники ГИБДД пресекли 3525 нарушений. Больше всего нарушали водители, не предоставляя преимущества пешеходам. И сами пешеходы нарушили ПДД 440 раз.

Инспекторы выявили 291 нарушение ПДД водителями автобусов.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми 3-летняя девочка попала в больницу после падения в автобусе. Она ударилась головой об сиденье

ИСТОЧНИК KP.RU