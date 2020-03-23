В Перми 3-летняя девочка попала в больницу после падения в автобусе

23 Март 2020 2020-03-23T10:58:23+03:00

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В Перми пострадала маленькая пассажирка автобуса №40. Источник в правоохранительных органах сообщил о том, что в Индустриальном районе автобус резко затормозил и девочка упала. При падении 3-летняя малышка ударилась головой об сидение.

В результате ДТП девочка получила травму. На место вызвали медиков. Пострадавшую отправили в краевую детскую клиническую больницу.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Пермском крае на трассе перевернулся лесовоз. Из-за этого в районе образовалась пробка

ИСТОЧНИК KP.RU