В Перми 3-летняя девочка попала в больницу после падения в автобусе
Малышка ударилась об сидение
Пострадавшую отправили в краевую детскую клиническую больницу.Фото: Данила СТАРКОВ
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В Перми пострадала маленькая пассажирка автобуса №40. Источник в правоохранительных органах сообщил о том, что в Индустриальном районе автобус резко затормозил и девочка упала. При падении 3-летняя малышка ударилась головой об сидение.
В результате ДТП девочка получила травму. На место вызвали медиков. Пострадавшую отправили в краевую детскую клиническую больницу.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Пермском крае на трассе перевернулся лесовоз. Из-за этого в районе образовалась пробка
ИСТОЧНИК KP.RU