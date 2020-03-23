«Бревна разлетелись по дороге». В Пермском крае на трассе перевернулся лесовоз

23 Март 2020 2020-03-23T06:45:15+03:00

В соцсетях сообщили, что водитель лесовоза не пострадал. Фото: Instagram @chp_59

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На трассе в Прикамье на дороге перевернулся грузовик, который перевозил лес. Авария произошла в воскресенье, 22 марта, на мосту рядом с Полазной. По сообщению очевидцев, у машины были проблемы с тормозами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/768076" frameborder="0"></iframe> В Пермском крае на трассе перевернулся лесовоз.

Грузовик завалился, перевернулся, и дрова разлетелись по всей дороге. Из-за этого на участке образовалась огромная пробка.

В соцсетях сообщили, что водитель лесовоза не пострадал.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье на трассе загорелся автобус с пассажирами. Об этом сообщили пользователи социальный сетей

ИСТОЧНИК KP.RU