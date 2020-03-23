«Бревна разлетелись по дороге». В Пермском крае на трассе перевернулся лесовоз
На трассе в Прикамье на дороге перевернулся грузовик, который перевозил лес. Авария произошла в воскресенье, 22 марта, на мосту рядом с Полазной. По сообщению очевидцев, у машины были проблемы с тормозами.
В Пермском крае на трассе перевернулся лесовоз.
Грузовик завалился, перевернулся, и дрова разлетелись по всей дороге. Из-за этого на участке образовалась огромная пробка.
В соцсетях сообщили, что водитель лесовоза не пострадал.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье на трассе загорелся автобус с пассажирами. Об этом сообщили пользователи социальный сетей
ИСТОЧНИК KP.RU