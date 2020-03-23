2020-03-23T09:44:50+03:00
Общество

Пермские кинотеатры отменяют сеансы после 25 марта

Сейчас действует ограничение на количество человек
Лилия Абибулаева
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В «Киномаксе» следующий сеанс запланирован на 1 апреля.В «Киномаксе» следующий сеанс запланирован на 1 апреля.Фото: Василий Вахрин
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В Пермском крае введен режим повышенной готовности. В связи с этим отменены все мероприятия численностью больше 50 человек.

Так, кинотеатры сетей «Синема Парк» и «Киномакс» отменяют показы. Последние сеансы стоят вечером в среду, 25 марта. О сеансах на последующие дни информация отсутствует. В «Киномаксе» следующий сеанс запланирован на 1 апреля.

На данный момент, кинотеатр «Премьер» закрыт, а в других частных кинотеатрах действует ограничение на количество зрителей. В зал пускают не более 50 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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