2020-03-20T17:43:03+03:00
Происшествия

"Нужны волонтеры". В Перми будут искать пропавшего неделю назад мужчину

Сбор поисковиков 21 марта в 10.00
Алена ОВЧИННИКОВА
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Фото: группа ВКонтакте поискового отряда им. Ирины Бухановой.Фото: группа ВКонтакте поискового отряда им. Ирины Бухановой.
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На поиски пропавшего 9 марта мужчины выйдут пермские волонтеры. Они просят присоедниться к ним всех неравнодушных.

47-летний Сергей Сальников пропал 9 марта, когда вышел из дома в деревне Малое Савино Пермского района и больше не вернулся. Больше недели родные ничего не знают о его судьбе. 21 марта в 10.00 начнутся поиски неподалеку от места его исчезновения.

- Место сбора волонтеров: город Пермь, шоссе Космонавтов, 254, - сообщает группа ВКонтакте поискового отряда им. Ирины Бухановой. - Форма одежды: яркая, теплая, удобная. С собой необходимо взять: свистки, рации, жилеты, фонари, вода, горячий чай, перекус.

Координатор поисков Ксюша Макарова - 8-902-630-80-82, старший поисковой группы: Дарья Пищальникова - 8-908-24-22-6-22.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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