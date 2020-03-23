2020-03-23T07:53:05+03:00
Общество

В Перми можно поклониться Блаженной Матроне Московской

Святыня находится в храме иконы Божией Матери «Утоли мои печали»
Лилия Абибулаева
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В Пермь ее доставили из Свято-Никольской обители из Ухты.В Пермь ее доставили из Свято-Никольской обители из Ухты.Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ
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- Все, все приходите ко мне и рассказывайте, как живой, о своих скорбях, я буду вас видеть, и слышать, и помогать вам, - говорила еще при жизни Матронушка.

Поклониться мощам Блаженной Матроны Московской можно до 13 апреля. Она находится в храме иконы Божией Матери «Утоли мои печали» на Лодыгина, 40а. В Пермь ее доставили из Свято-Никольской обители из Ухты.

Богослужения в храме будут проходить ежедневно: с 8.30 утром и с 17.00 вечером. Также каждый день будут читаться акафисты Блаженной Матроне, начало в 11 и 16 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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