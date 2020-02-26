«Приходите ко мне, как к живой». В дни Великого Поста пермяки смогут поклониться Блаженной Матроне Московской

- Все, все приходите ко мне и рассказывайте, как живой, о своих скорбях, я буду вас видеть, и слышать, и помогать вам, - говорила еще при жизни Матронушка.

В дни Великого Поста пермяки смогут поклониться великой православной святыне. В субботу, 7 марта, (это первая суббота поста) в храм иконы Божией Матери «Утоли моя печали» (улица Лодыгина, 40 а) привезут икону с частицей честных мощей Блаженной Матроны Московской.

- Икона блаженной Матроны была написана на Святой горе Афон в Греции, специально для Никольской обители в Ухте и является особо чтимой иконой, - рассказал настоятель Архиерейского Подворья храма в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали» иеромонах Илия (Володин). - Множество людей приходят в обитель помолиться перед этим святым образом. В иконе находится мощевик с частицей честных мощей Блаженной Матроны.

Икону привезли монахи Свято-Никольской обители из Ухты, в Перми она пробудет до 13 апреля.

Когда поклониться?

Богослужения в храме будут проходить ежедневно: с 8.30 утром и с 17.00 вечером. Также каждый день будут читаться акафисты Блаженной Матроне, начало в 11 и 16 часов.

О какой помощи просить?

- О помощи блаженной Матроны сегодня, наверное, знает всякий человек, - говорит отец Илия. - Достаточно просто набрать в интернете «помощь блаженной Матроны» и мы увидим письма огромного количества людей, которым помогла святая Матрона. К Блаженной Матроне Московской обращаются с молитвами в разных трудных обстоятельствах. В болезнях и зависимостях, в семейных трудностях и житейских проблемах. И всем она помогает.

Многие православные несут матушке цветы, при жизни Матрона очень любила хризантемы и белые розы. Фото предоставлено священнослужителем

Где находятся святые мощи?

Святая Матрона еще при жизни помогала людям. В тяжелые годы господства атеистической власти, верующие шли к ней за наставлениями, молитвами.

- Матушка умерла в 1952 году и была погребена на Даниловском кладбище, чтобы «слышать службу», - рассказывают в Покровском монастыре. - Именно здесь в те годы находился один из немногих действующих московских храмов.

8 марта 1998 года мощи святой были эксгумированы и доставлены в московский Данилов монастырь, затем перенесены в храм на территории Покровского женского монастыря и помещены в специальную гробницу (раку). С тех пор святыня ежедневно доступна для верующих.

Многие православные несут матушке цветы, при жизни Матрона очень любила хризантемы и белые розы.

Молитва Блаженной Матроне Московской

О блаженная мати Матроно, услыши и приими ныне нас, грешных, молящихся тебе, навыкшая во всем житии твоем приимати и выслушивати всех страждущих и скорбящих, с верою и надеждою к твоему заступлению и помощи прибегающих, скорое поможение и чудесное исцеление всем подавающи; да не оскудеет и ныне милосердие твое к нам, недостойным, мятущимся в многосуетнем мире сем и нигдеже обретающим утешения и сострадания в скорбех душевных и помощи в болезнех телесных: исцели болезни наша, избави от искушений и мучительства диавола, страстно воюющаго, помози донести житейский свой Крест, снести вся тяготы жития и не потеряти в нем образ Божий, веру православную до конца дней наших сохранити, упование и надежду на Бога крепкую имети и нелицемерную любовь к ближним; помози нам по отшествии из жития сего достигнути Царствия Небеснаго со всеми угодившими Богу, прославляюще милосердие и благость Отца Небеснаго, в Троице славимаго, Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков. Аминь.

СПРАВКА «КП»

Блаженная Матрона (Матрона Димитриевна Никонова) родилась в 1885 году в селе Себино Тульской губернии. В семье было четверо детей, Матрона была младшей. Из-за бедности еще до рождения последнего ребенка мать решила избавиться от него и отдать в приют, но увидела вещий сон. Еще не родившаяся дочь явилась матери во сне в виде белой птицы с человеческим лицом и закрытыми глазами и села ей на правую руку.

Приняв сон за знамение, богобоязненная женщина отказалась от мысли отдать ребенка в приют. Дочь родилась слепой, но мать любила свое «дитя несчастное».

О Богоизбранности девочки свидетельствовало то, что при Крещении, когда священник опустил дитя в купель, присутствующие увидели над младенцем столб благоухающего легкого дыма.

Матрона была не просто слепая, у нее совсем не было глаз. Но Господь дал ей духовное зрение. Еще в младенчестве по ночам, когда родители спали, она пробиралась в святой угол, каким-то непостижимым образом снимала с полки иконы, клала их на стол и в ночной тишине играла с ними.

С семи-восьмилетнего возраста у Матронушки открылся дар предсказания и исцеления больных. Близкие стали замечать, что ей ведомы не только человеческие грехи, преступления, но и мысли. Она чувствовала приближение опасности, предвидела стихийные и общественные бедствия.

По ее молитве люди получали исцеление от болезней и утешение в скорбях. К ней стали ходить и ездить посетители. К избе Никоновых шли люди, тянулись подводы, телеги с больными из окрестных сел и деревень, со всего уезда, из других уездов и даже губерний. Привозили лежачих больных, которых девочка поднимала на ноги. Желая отблагодарить Матрону, они оставляли ее родителям продукты и подарки. Так девочка вместо того, чтобы стать обузой для семьи, стала ее главной кормилицей.

Прошло немного времени, и на семнадцатом году Матрона лишилась возможности ходить: у нее внезапно отнялись ноги. До конца дней своих она была «сидячей».