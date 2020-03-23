«Это очень страшно». В Перми сгорел частный дом
Хозяина дачного дома не могли найти [Видео]
По словам очевидцев, хозяина дома найти не удалось.Фото: Василий Вахрин
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В Орджоникидзевском районе Перми произошел пожар в частном доме. Сгоревший дом находился в дачном кооперативе в микрорайоне «Январский». О пожаре сообщили местные жители.
Момент пожара они засняли на видео. На записи видно, как от здания вверх поднимается черные дым. В комментариях пермяки ужасались произошедшему.
В Перми сгорел частный дом.
По словам очевидцев, хозяина дома найти не удалось.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье на трассе загорелся автобус с пассажирами. Об этом сообщили пользователи социальный сетей
ИСТОЧНИК KP.RU