«Это очень страшно». В Перми сгорел частный дом

23 Март 2020 2020-03-23T10:05:07+03:00

Изменить размер текста: A A

В Орджоникидзевском районе Перми произошел пожар в частном доме. Сгоревший дом находился в дачном кооперативе в микрорайоне «Январский». О пожаре сообщили местные жители.

Момент пожара они засняли на видео. На записи видно, как от здания вверх поднимается черные дым. В комментариях пермяки ужасались произошедшему.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/768078" frameborder="0"></iframe> В Перми сгорел частный дом.

По словам очевидцев, хозяина дома найти не удалось.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье на трассе загорелся автобус с пассажирами. Об этом сообщили пользователи социальный сетей

ИСТОЧНИК KP.RU