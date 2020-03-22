«Как же страшно!». В Прикамье на трассе загорелся автобус с пассажирами
Об этом сообщили пользователи социальный сетей
Пассажиры стояли рядом с автобусом. Фото: Instagram @chp_59
Изменить размер текста:
В Пермском крае на трассе загорелся автобус с пассажирами. Очевидцы в социальных сетях сообщили о том, что на трассе Гайва-Ильинский загорелся рейсовый автобус «Пермь-Чермоз». Из-за возгорания всех пассажиров вывели на улицу. Пассажиры стояли рядом с автобусом.
Судя по видео, которое опубликовали очевидцы, загорелась задняя часть автобуса. Несколько мужчин тушили огонь снегом и огнетушителями.
Вокруг все было в дыму. Информация о пострадавших отсутствует.
ИСТОЧНИК KP.RU