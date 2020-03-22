«Как же страшно!». В Прикамье на трассе загорелся автобус с пассажирами

22 Март 2020 2020-03-22T09:44:58+03:00

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В Пермском крае на трассе загорелся автобус с пассажирами. Очевидцы в социальных сетях сообщили о том, что на трассе Гайва-Ильинский загорелся рейсовый автобус «Пермь-Чермоз». Из-за возгорания всех пассажиров вывели на улицу. Пассажиры стояли рядом с автобусом.

Судя по видео, которое опубликовали очевидцы, загорелась задняя часть автобуса. Несколько мужчин тушили огонь снегом и огнетушителями.

Вокруг все было в дыму. Информация о пострадавших отсутствует.

ИСТОЧНИК KP.RU