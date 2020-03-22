«Машина лежала на крыше». В Перми в результате ДТП перевернулся автомобиль
На место ЧП выехала «скорая»
Когда на место ЧП приехали спасатели, пострадавшая уже была в карете «скорой помощи».Фото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:
В Перми в Дзержинском районе произошло ДТП, в результате которого автомобиль «Митцубиси Лансер» перевернулся.
Источник в правоохранительных органах рассказал о том, что поступило сообщение о запертой в перевернутой машине женщине. Машина перевернулась рядом с автозаправкой в сторону Красавинского моста. Когда на место ЧП приехали спасатели, пострадавшая уже была в карете «скорой помощи». Женщина и ее спутник отказались от госпитализации.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье на трассе загорелся автобус с пассажирами.
ИСТОЧНИК KP.RU