По правому берегу Камы могут запустить электричку

22 Март 2020 2020-03-22T11:42:03+03:00

Электричка сообщением Оверята-Голованова будет проходить через станцию Пермь-Сортировочная Фото: Василий Вахрин

Это обсуждали Дмитрий Махонин и глава «РЖД»

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В Перми могут запустить электропоезд по правому берегу Камы. Издание «Business Class» сообщает о том, что правительство Пермского края, пермская пригородная компания обсуждают возможность запуска электропоезда Оверята – Голованова с представителем ОАО «РЖД».

Предполагается, что электричка сообщением Оверята-Голованова будет проходить через станцию Пермь-Сортировочная. Этот вопрос врио губернатора Дмитрий Махонин обсудил с главой ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым.

Напомним, ранее мы писали о том, что из Перми запустят прямые рейсы в Симферополь.

ИСТОЧНИК KP.RU