По правому берегу Камы могут запустить электричку
Это обсуждали Дмитрий Махонин и глава «РЖД»
Электричка сообщением Оверята-Голованова будет проходить через станцию Пермь-СортировочнаяФото: Василий Вахрин
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В Перми могут запустить электропоезд по правому берегу Камы. Издание «Business Class» сообщает о том, что правительство Пермского края, пермская пригородная компания обсуждают возможность запуска электропоезда Оверята – Голованова с представителем ОАО «РЖД».
Предполагается, что электричка сообщением Оверята-Голованова будет проходить через станцию Пермь-Сортировочная. Этот вопрос врио губернатора Дмитрий Махонин обсудил с главой ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым.
Напомним, ранее мы писали о том, что из Перми запустят прямые рейсы в Симферополь.
ИСТОЧНИК KP.RU