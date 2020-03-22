Из Перми запустят прямые рейсы в Симферополь

22 Март 2020 2020-03-22T09:34:45+03:00

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Из Перми в Симферополь будут осуществляться прямые вылеты. Об этом сообщает издание «Business Class».

Прямые рейсы из Перми уже появились в расписании на сайте авиакомпании «Уральские авиалинии». Старт полетов запланирован ан 20 апреля.

Самолеты будут летать три раза в неделю: в понедельник, среду и субботу. Время в пути составит 3 часа 25 минут. Минимальная стоимость билетов на данный момент составляет 4811 рублей.

Напомним, ранее мы писали о том, что из Перми отменены рейсы в Арабские Эмираты

ИСТОЧНИК KP.RU