Из Перми запустят прямые рейсы в Симферополь
Старт запланирован на 20 апреля
Минимальная стоимость билетов на данный момент составляет 4811 рублей.Фото: архив "КП"
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Из Перми в Симферополь будут осуществляться прямые вылеты. Об этом сообщает издание «Business Class».
Прямые рейсы из Перми уже появились в расписании на сайте авиакомпании «Уральские авиалинии». Старт полетов запланирован ан 20 апреля.
Самолеты будут летать три раза в неделю: в понедельник, среду и субботу. Время в пути составит 3 часа 25 минут. Минимальная стоимость билетов на данный момент составляет 4811 рублей.
Напомним, ранее мы писали о том, что из Перми отменены рейсы в Арабские Эмираты
ИСТОЧНИК KP.RU