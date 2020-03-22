В Перми парень наступил на сухой лед и попал в больницу

22 Март 2020 2020-03-22T08:52:49+03:00

У врачей было подозрение на обморожение Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

У молодого человека было подозрение на обморожение

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В Мотовилихинском районе Перми произошло ЧП. Молодого человека доставили в травмпунт с подозрением на обморожение. Источник в правоохранительных органах сообщил корреспонденту «Комсомольской правды» о том, что 18-летний парень наступил пяткой на кусок сухого льда.

У врачей было подозрение на обморожение и парня доставили в медучреждение.

Напомним, ранее мы писали о том, что в минздраве Прикамья рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в пермской пятиэтажке на Чернышевского. В результате ЧП погибла 34-летняя женщина, три человека госпитализированы

ИСТОЧНИК KP.RU