Из пермского ресторана из-за пожара эвакуировали 15 человек
Вечером в субботу, 21 марта, на пульт дежурного поступило сообщение о том, что на первом этаже многоэтажного дома на улице Екатерининская случился пожар.
Оказалось, что возгорание произошло в ресторане, который находится в здании. Источник в правоохранительных органах сообщил о том, что в помещении загорелась труба от мангала. Из ресторана эвакуировали 15 человек, среди которых и посетители и сотрудники. Эвакуация других жильцов дома не потребовалась.
Пострадавших во время ЧП нет.
Напомним, ранее мы писали о том, что в пермской многоэтажке произошел взрыв газа, в результате которого погибла женщина.
ИСТОЧНИК KP.RU