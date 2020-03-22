Из пермского ресторана из-за пожара эвакуировали 15 человек

22 Март 2020 2020-03-22T08:10:11+03:00

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Вечером в субботу, 21 марта, на пульт дежурного поступило сообщение о том, что на первом этаже многоэтажного дома на улице Екатерининская случился пожар.

Оказалось, что возгорание произошло в ресторане, который находится в здании. Источник в правоохранительных органах сообщил о том, что в помещении загорелась труба от мангала. Из ресторана эвакуировали 15 человек, среди которых и посетители и сотрудники. Эвакуация других жильцов дома не потребовалась.

Пострадавших во время ЧП нет.

Напомним, ранее мы писали о том, что в пермской многоэтажке произошел взрыв газа, в результате которого погибла женщина.

ИСТОЧНИК KP.RU