В Перми 12 жителей дома, пострадавшего от взрыва газа, временно переедут в маневренный фонд
Пермяки, живущие в пятиэтажке, пострадавшей от взрыва газа, встретились с главой администрации Свердловского района Андреем Усовым. На встрече жильцам второго подъезда дома на Чернышевского, 3 разрешили вернуться в свои квартиры. Исключение сделали для семьи, чья стена граничит с той квартирой, где произошел взрыв.
А жителям первого подъезда на время инструментального обследования и ремонта предложен маневренный фонд. Этим предложением решили воспользоваться 12 человек.
- Людям дали возможность забрать необходимые вещи из квартир, - сообщили в пресс-службе пермской мэрии. - Пока подъезд охраняется полицией, затем будет дежурить ЧОП. По словам Андрея Усова, жителям окажут всю необходимую помощь в восстановлении утраченных документов. В администрации Свердловского района жителей этого дома консультируют по всем возникающим вопросам.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Перми в жилом доме взорвался газ: погибла женщина
Взрыв произошел в пятиэтажке [видео] (Подробнее...)
ИСТОЧНИК KP.RU