2020-03-20T20:43:31+03:00
Происшествия

В Перми 12 жителей дома, пострадавшего от взрыва газа, временно переедут в маневренный фонд

Остальным разрешили вернуться в свои квартиры
Алена ОВЧИННИКОВА
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ЧП произошло в пятиэтажке на Чернышевского, 3.ЧП произошло в пятиэтажке на Чернышевского, 3.Фото: Анна МАЛЫШЕВА
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Пермяки, живущие в пятиэтажке, пострадавшей от взрыва газа, встретились с главой администрации Свердловского района Андреем Усовым. На встрече жильцам второго подъезда дома на Чернышевского, 3 разрешили вернуться в свои квартиры. Исключение сделали для семьи, чья стена граничит с той квартирой, где произошел взрыв.

А жителям первого подъезда на время инструментального обследования и ремонта предложен маневренный фонд. Этим предложением решили воспользоваться 12 человек.

- Людям дали возможность забрать необходимые вещи из квартир, - сообщили в пресс-службе пермской мэрии. - Пока подъезд охраняется полицией, затем будет дежурить ЧОП. По словам Андрея Усова, жителям окажут всю необходимую помощь в восстановлении утраченных документов. В администрации Свердловского района жителей этого дома консультируют по всем возникающим вопросам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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В Перми 12 жителей дома, пострадавшего от взрыва газа, временно переедут в маневренный фонд
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