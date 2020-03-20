Оперативный штаб Прикамья разъяснил, что грозит тем, кто не соболюдает карантин

20 Март 2020 2020-03-20T20:28:30+03:00

В Пермском крае диагноз "коронавирус" официально зарегистрирован у трех человек. ФОТО: Александр Воложанин.

Еще в новом документе прописано об усиленном режиме дезинфекции

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Оперштаб по предотвращению распространения коронавируса в Прикамье выпустил документ, в котором прописано о приостановлении проведения любых спортивных, культурных, научных, общественных и досуговых мероприятий с числом участников более 50 человек.

- Приостановка не относится к производственному процессу и транспортировке людей, - пояснили в министерстве территориальной безопасности. - Запрет не относится к посещению МФЦ, банков, торговых центров, так как здесь организованы особые меры дезинфекции помещений.

В точках общественного необходимо контролировать, чтобы гостей и не собиралось более 50 человек одновременно. Работодатели обязаны не допускать на работу сотрудников, прибывших из-за рубежа или находящихся на карантине.

Граждане, прибывшие в Пермский край из иностранных государств, должны находиться на домашней самоизоляции 14 календарных дней со дня прибытия. О своем прибытии они должны сообщить на горячую линию Министерства здравоохранения Пермского края по телефону +7 (342) 258-07-87. По этому же номеру необходимо довести информацию при отсутствии возможности самоизоляции.

Руководители компаний-перевозчиков обязаны обеспечить санитарную обработку каждой единицы общественного транспорта, такси, каршеринга на конечной остановке маршрута и по окончании смены.

Во всех учреждениях и на предприятиях должны быть обеспечены условия для дезинфекции рук в местах общего пользования, а также использование дезинфекционных средств при текущей уборке помещений.

В организациях, осуществляющих водоснабжение и водоотведение, должен быть усилен режим дезинфекции сточных вод системы водоотведения.

СПРАВКА

За невыполнение санитарно-гигиенических или противоэпидемических мероприятий предусмотрена административная ответственность для физических лиц – штраф 100-500 рублей. Для ИП – 500-1000 рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток, на юридических лиц – 10-20 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Граждане, нарушающие режим самоизоляции, помимо штрафа, могут быть принудительно изолированы в медицинское учреждение. А если нарушение самоизоляции повлекло массовое заболевание людей, то может наступить уголовная ответственность с максимальным наказанием до пяти лет лишения свободы,если заразившийся от гражданина человек скончался.

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ИСТОЧНИК KP.RU