В Пермском крае при странных обстоятельствах пропал 47-летний мужчина
Он ушел из дома 9 марта
Сергей Сальников. Фото: поисковый отряд им. Ирины Бухановой
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В Прикамье разыскивают 47-летнего Сергея Сальникова. Мужчина пропал 10 дней назад.
В поисковом отряде им. Ирины Бухановой сообщили, что 9 марта Сергей ушел из дома на улице Набережная в деревне Малое Савино и до сих пор не вернулся.
Приметы: рост 160-174 сантиметра, волосы темно-русые, глаза серые.
Был одет: черная кепка, темная куртка с белыми вставками, светло-синие джинсы, черные зимние ботинки.
Если вам что-либо известно о местонахождении Сергея Сальникова, сообщите по телефонам 2044904 или 102
ИСТОЧНИК KP.RU