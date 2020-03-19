2020-03-19T12:00:13+03:00
Происшествия

В Пермском крае при странных обстоятельствах пропал 47-летний мужчина

Он ушел из дома 9 марта
Лилия Абибулаева
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Сергей Сальников. Фото: поисковый отряд им. Ирины БухановойСергей Сальников. Фото: поисковый отряд им. Ирины Бухановой
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В Прикамье разыскивают 47-летнего Сергея Сальникова. Мужчина пропал 10 дней назад.

В поисковом отряде им. Ирины Бухановой сообщили, что 9 марта Сергей ушел из дома на улице Набережная в деревне Малое Савино и до сих пор не вернулся.

Приметы: рост 160-174 сантиметра, волосы темно-русые, глаза серые.

Был одет: черная кепка, темная куртка с белыми вставками, светло-синие джинсы, черные зимние ботинки.

Если вам что-либо известно о местонахождении Сергея Сальникова, сообщите по телефонам 2044904 или 102

ИСТОЧНИК KP.RU

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