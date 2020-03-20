2020-03-20T17:25:39+03:00
Коронавирус Covid-19

В Перми из-за коронавируса закрывается спорткомплекс "Олимпия"

Клубные карты продлят или произведут перерасчет
Алена ОВЧИННИКОВА
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Спорткомплекс "Олимпия" закрывается с 21 марта на неопределенное время.Спорткомплекс "Олимпия" закрывается с 21 марта на неопределенное время.Фото: Вероника РАНГУЛОВА
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В Перми из-за коронавируса закрылся спорткомплекс "Олимпия". Информация об этом появилась на официальном сайте.

- Друзья, в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой с 21 марта 2020 спорткомплекс "Олимпия" временно закрывается для посещений, - говорится в сообщении. - Закрыты к посещению все бассейны, в том числе детский центр плавания, фитнес-центр, центр кинезитерапии и СПА центр.

О дате, когда снова можно будет приступить к тренировкам, ничего пока не сообщается. Спорткомплекс закрыт с субботы, 21 марта, и до получения дальнейших распоряжений.

- Все клубные карты и абонементы будут продлены на соответствующий срок, - пообещали в "Олимпии". - Все пропущенные в этот период занятия Центра плавания будут перенесены на последующие циклы, либо будет произведен перерасчет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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