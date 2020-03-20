2020-03-20T12:22:37+03:00
Происшествия

В прикамской школе неизвестные распылили газовый баллончик

Инцидент произошел 20 марта
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Обстоятельства ЧП уточняютсяОбстоятельства ЧП уточняютсяФото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Пермском крае произошло ЧП. В школе неизвестные распылили газовый баллончик.

В ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили о том, что сообщение о ЧП поступило утром. На место незамедлительно выехали сотрудники ведомства. Всего на месте происшествия было 16 человек.

По предварительной информации, во время инцидента никто не пострадал. Подробности происшествия уточняются.

Напомним, ранее мы писали о том, что в пермской многоэтажке произошел взрыв газа. Погибла женщина, еще четыре человека пострадали

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стали известны подробности о пострадавших при хлопке газа в пермской многоэтажке
Пермяк вошел в число суперфиналистов конкурса «Лидеры России»
В Перми несколько десятков домов останутся без воды в выходные
В связи со взрывом газа в Перми возбуждено уголовное дело
В прикамской школе неизвестные распылили газовый баллончик
«Это я сделал!». Молодой человек признался во взрыве дома в Перми
Жильцов дома в Перми, где произошел взрыв, разместят в резервном фонде
В полиции прокомментировали хлопок газа в пермской многоэтажке
Пожарным удалось локализовать пожар после взрыва в пермской многоэтажке
Водителю «Газели», который сбил двух рабочих на трассе в Прикамье, грозит до 7 лет
В Перми нашли тело мужчины с пулей в голове
Чтобы уехать из Пермского края на свадьбу к сестре, мужчине пришлось заплатить долг
Пермские кинотеатры не закрылись на карантин