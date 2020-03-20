В прикамской школе неизвестные распылили газовый баллончик

20 Март 2020 2020-03-20T12:22:37+03:00

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В Пермском крае произошло ЧП. В школе неизвестные распылили газовый баллончик.

В ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили о том, что сообщение о ЧП поступило утром. На место незамедлительно выехали сотрудники ведомства. Всего на месте происшествия было 16 человек.

По предварительной информации, во время инцидента никто не пострадал. Подробности происшествия уточняются.

Напомним, ранее мы писали о том, что в пермской многоэтажке произошел взрыв газа. Погибла женщина, еще четыре человека пострадали

ИСТОЧНИК KP.RU