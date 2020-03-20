В Перми нашли тело мужчины с пулей в голове

20 Март 2020 2020-03-20T09:13:08+03:00

ЧП произошло в ночь на 20 марта

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В Мотовилихинском районе Перми нашли тело мужчины. Источник в правоохранительных органах сообщил корреспонденту «Комсомольской правды» о том, что 77-летний пермяк совершил суицид.

Мужчине вызвали врачей «скорой помощи». Однако приехавшая бригада не смогла помочь мужчине. Он скончался до приезда медиков.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми на Центральном рынке нашли труп. Тело молодого мужчины обнаружили в общественном туалете. Следов насильственной смерти на теле не было видно.

ИСТОЧНИК KP.RU