В Перми на Центральном рынке нашли труп

СЕГОДНЯ 15:37 2019-11-02T15:37:38+03:00

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Днем в субботу, 2 ноября, посетители Центрального рынка обнаружили в общественном туалете одного из павильонов труп молодого мужчины – на вид лет 33-35. Как сообщили нам очевидцы, следов насильственной смерти на теле не было видно.

Информацию о мертвом мужчине на Центральном рынке подтвердили в пресс-службе краевой полиции.

- Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, - рассказали «Комсомолке» в ведомстве.

Напомним, ранее мы писали о том, что неделю назад, 25 октября, в центре Перми, в машине, стоявшей неподалеку от ресторана «Нева», нашли тела двоих мужчин - в возрасте 38 и 26 лет. На трупах также не было видимых признаков насильственной смерти. По одной из версий причиной их смерти могло стать отравление. Следователи, расследующие дело, назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU