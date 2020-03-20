2020-03-20T08:30:31+03:00
Общество

Компания «НОВОГОР-Прикамье» прекращает личный прием абонентов из-за коронавируса

Все вопросы предлагают решать удаленно
Лилия Абибулаева
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На период карантинных мероприятий компания увеличила количество телефонных линийНа период карантинных мероприятий компания увеличила количество телефонных линийФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Пермском крае введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. На данный момент школы и вузы отправлены на дистанционное обучение, запрещены мероприятия численностью больше 50 человек.

Так, в пятницу, 20 марта, стало известно, что еще одна компания в Пермском крае переходит на удаленный формат работы. С 23 марта компания «НОВОГОР-Прикамье» прекращает личный прием граждан.

Все вопросы предлагают решать удаленно через интернет, телефон или почту. Абоненты-физические лица могут обращаться на адрес электронной почты pismo@novogor.perm.ru или через сайт www.novogor.perm.ru. Юридические лица – abon@novogor.perm.ru.

На период карантинных мероприятий компания увеличила количество телефонных линий, по которым могут обратиться абоненты – физические лица:

201-95-30; 201-95-42; 201-95-41; 201-95-34; 201-97-93;

201-97-75; 201-72-83; 201-72-79; 201-72-80; 201-72-83.

ИСТОЧНИК KP.RU

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