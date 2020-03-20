В Прикамье возбудили уголовное дело после ДТП, где пострадали две школьницы
Девочки шли по зебре
В результате аварии школьницы получили травмыФото: архив "КП"
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В Пермском крае возбудили уголовное дело в отношении женщины-водителя, которая наехала на двух девочек на пешеходном переходе.
В ГУ МВД по Пермскому краю рассказали о том, что в среду, 18 марта, в Березниках произошло ДТП. Женщина на автомобиле ВАЗ сбила на пешеходном переходе двух 13-летних девочек.
В результате аварии школьницы получили травмы. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело. На данный момент проводятся следственные действа.
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ИСТОЧНИК KP.RU