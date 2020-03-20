2020-03-20T06:24:12+03:00
Происшествия

В Прикамье возбудили уголовное дело после ДТП, где пострадали две школьницы

Девочки шли по зебре
Лилия Абибулаева
Поделиться:
В результате аварии школьницы получили травмыВ результате аварии школьницы получили травмыФото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Пермском крае возбудили уголовное дело в отношении женщины-водителя, которая наехала на двух девочек на пешеходном переходе.

В ГУ МВД по Пермскому краю рассказали о том, что в среду, 18 марта, в Березниках произошло ДТП. Женщина на автомобиле ВАЗ сбила на пешеходном переходе двух 13-летних девочек.

В результате аварии школьницы получили травмы. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело. На данный момент проводятся следственные действа.

Напомним, ранее мы писали о том, что пермяки сфотографировали автобус с огромной дырой в окне

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Чтобы уехать из Пермского края на свадьбу к сестре, мужчине пришлось заплатить долг
Пермские кинотеатры не закрылись на карантин
Компания «НОВОГОР-Прикамье» прекращает личный прием абонентов из-за коронавируса
В Прикамье закрыли опасный для жизни хостел
Реконструкция манежа «Спартак» в Перми может обойтись в 562 миллиона рублей
Жители Прикамья смогут оформить больничный по телефону
В Перми появятся четыре специальных медучреждения для пациентов с пневмонией
В Прикамье возбудили уголовное дело после ДТП, где пострадали две школьницы
В Прикамье запретили мероприятия численностью больше 50 человек
«В салоне были полицейские». Пермяки сфотографировали автобус с огромной дырой в окне
«Всем сидеть дома». МЧС предупреждает пермяков, вернувшихся из-за границы, об обязательном карантите
«Принимаемые нами меры – не каникулы». Глава Пермского края обратился к родителям, чьи дети учатся из дома
Самолет «Москва – Пермь», приземлившийся в пермском аэропорту после сигнала тревоги, осмотрели спецслужбы
"Арабеск" перенесли на осень
В Прикамье отбирают школьников для бесплатного обучения в «Сколково»
«Подал сигнал тревоги». В Перми экстренно сел самолет «Москва-Пермь»
В Прикамье неизвестные выкинули в мусорку котят в полиэтиленовом пакете
В Прикамье загорелся балкон многоэтажки
В Пермском крае возбудили уголовное дело после убийства беременной лосихи
Управление министерства юстиции Прикамья ограничило личный прием граждан
В Прикамье семье из 9 человек не выделяли жилье после пожара
В Пермском крае при странных обстоятельствах пропал 47-летний мужчина