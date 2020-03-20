В Прикамье возбудили уголовное дело после ДТП, где пострадали две школьницы

20 Март 2020 2020-03-20T06:24:12+03:00

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В Пермском крае возбудили уголовное дело в отношении женщины-водителя, которая наехала на двух девочек на пешеходном переходе.

В ГУ МВД по Пермскому краю рассказали о том, что в среду, 18 марта, в Березниках произошло ДТП. Женщина на автомобиле ВАЗ сбила на пешеходном переходе двух 13-летних девочек.

В результате аварии школьницы получили травмы. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело. На данный момент проводятся следственные действа.

Напомним, ранее мы писали о том, что пермяки сфотографировали автобус с огромной дырой в окне

ИСТОЧНИК KP.RU