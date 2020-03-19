«В салоне были полицейские». Пермяки сфотографировали автобус с огромной дырой в окне

19 Март 2020 2020-03-19T21:36:58+03:00

В МВД рассказали, что во время движения в салоне транспорта разбушевался пассажир

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В четверг, 19 марта, около 19:00 пермяки сфотографировали стоящий на остановке «Авторадио» автобус с огромной дырой в окне в середине салона, а рядом стояли две машины полиции. Очевидцы интересовались, что произошло и добавили, что полицейские опрашивали пассажиров автобуса.

В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что окно неизвестным предметом разбил разбушевавшийся пассажир.

- Очевидцы вызвали полицейских, для выяснения обстоятельств произошедшего нарушителя доставили в отдел полиции, - сообщили в пресс-службе МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU