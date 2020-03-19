В Прикамье загорелся балкон многоэтажки
Причины ЧП устанавливаются [Видео]
С огнем удалось справиться. Фото: Скриншот с видео ЧП Березники
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В Пермском крае 19 марта произошел пожар. На пятом этаже многоэтажки загорелся балкон. Пламя было достаточно сильным.
В Прикамье загорелся балкон многоэтажки.
На место выехали пожарные. С огнем удалось справиться. Пламя не перекинулось в квартиру.
Во время пожара никто не пострадал. Оказалось, что на балконе горели личные вещи.
Причина пожара уточнятся.
Напомним, ранее мы писали о том, что в центре Перми ночью загорелась машина. Автомобиль был весь в огне. По предварительным данным, машина врезалась в столб, а после загорелась.
ИСТОЧНИК KP.RU