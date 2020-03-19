19 Март 2020 2020-03-19T14:17:43+03:00

С огнем удалось справиться. Фото: Скриншот с видео ЧП Березники

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В Пермском крае 19 марта произошел пожар. На пятом этаже многоэтажки загорелся балкон. Пламя было достаточно сильным.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/767444" frameborder="0"></iframe> В Прикамье загорелся балкон многоэтажки.

На место выехали пожарные. С огнем удалось справиться. Пламя не перекинулось в квартиру.

Во время пожара никто не пострадал. Оказалось, что на балконе горели личные вещи.

Причина пожара уточнятся.

Напомним, ранее мы писали о том, что в центре Перми ночью загорелась машина. Автомобиль был весь в огне. По предварительным данным, машина врезалась в столб, а после загорелась.

ИСТОЧНИК KP.RU