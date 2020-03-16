В центре Перми ночью загорелась машина
Автомобиль был весь в огне
О погибших и пострадавших ничего не известно Фото: скриншот с видео в ЧП ДТП Пермь
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В ночь с воскресенья на понедельник в центре Перми загорелась машина. Пользователи социальных сетей сообщили о том, что на перекрестке улиц Николая Островского и Революции горит автомобиль.
По предварительным данным, машина врезалась в столб, а после загорелась. Очевидцы вызвали пожарных.
О погибших и пострадавших ничего не известно.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми сгорел автомобиль «скорой помощи». Во время ЧП никто не пострадал. Известно, что во время пожара никто не пострадал. Автомобиль находился в собственности компании-подрядчика.
ИСТОЧНИК KP.RU