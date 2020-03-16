В центре Перми ночью загорелась машина

16 Март 2020 2020-03-16T06:50:57+03:00

О погибших и пострадавших ничего не известно Фото: скриншот с видео в ЧП ДТП Пермь

Автомобиль был весь в огне

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В ночь с воскресенья на понедельник в центре Перми загорелась машина. Пользователи социальных сетей сообщили о том, что на перекрестке улиц Николая Островского и Революции горит автомобиль.

По предварительным данным, машина врезалась в столб, а после загорелась. Очевидцы вызвали пожарных.

О погибших и пострадавших ничего не известно.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми сгорел автомобиль «скорой помощи». Во время ЧП никто не пострадал. Известно, что во время пожара никто не пострадал. Автомобиль находился в собственности компании-подрядчика.

ИСТОЧНИК KP.RU