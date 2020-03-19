В Пермском крае возбудили уголовное дело после убийства беременной лосихи
В Пермском крае браконьер убил беременную лосиху. Расчлененное животное обнаружили охотинспектор. В 40 км от поселка Серебрянка нашли избушку, рядом с которой лежали ноги и внутренности лосихи.
Личность виновника установили. Жителя поселка Дзель Усть-Куломского района Республики Коми задержали. У него нашли гладкоствольное ружье 16 калибра и патроны.
Мужчина нанес материальный ущерб охотничьим ресурсам Российской Федерации в размере 80 тысяч рублей.
В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что проводятся процессуальные мероприятия, направленные на установление обстоятельств преступления.
ИСТОЧНИК KP.RU