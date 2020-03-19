2020-03-19T13:51:52+03:00
Общество

В Пермском крае возбудили уголовное дело после убийства беременной лосихи

Браконьера задержали
Лилия Абибулаева
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Мужчина нанес материальный ущерб охотничьим ресурсам Российской Федерации в размере 80 тысяч рублейМужчина нанес материальный ущерб охотничьим ресурсам Российской Федерации в размере 80 тысяч рублейФото: Василий Вахрин
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В Пермском крае браконьер убил беременную лосиху. Расчлененное животное обнаружили охотинспектор. В 40 км от поселка Серебрянка нашли избушку, рядом с которой лежали ноги и внутренности лосихи.

Личность виновника установили. Жителя поселка Дзель Усть-Куломского района Республики Коми задержали. У него нашли гладкоствольное ружье 16 калибра и патроны.

Мужчина нанес материальный ущерб охотничьим ресурсам Российской Федерации в размере 80 тысяч рублей.

В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что проводятся процессуальные мероприятия, направленные на установление обстоятельств преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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