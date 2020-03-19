2020-03-19T09:41:39+03:00
Происшествия

«На земле лежали ноги и голова». В Прикамье браконьеры убили беременную лосиху

Нарушителей задержали
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Сезон охоты был закрыт еще 31 декабря. Фото: минприроды ПрикамьяСезон охоты был закрыт еще 31 декабря. Фото: минприроды Прикамья
Изменить размер текста:

В Пермском крае браконьеры из республики Коми убили беременную лосиху. В Минприроды сообщают, что об этом узнали во вторник, 17 марта.

Поступило сообщение, что в районе поселка Серебрянка в Гаинском районе производилась незаконная охота на лося. Охотинспектор вместе с участковым выехали на предположительное место ЧП. Перед ними открылась жуткая картина. В общедоступных охотугодьях они обнаружили останки лосихи.

- В общедоступных охотугодьях по следам мотобуксировщика были обнаружены останки самки лося: внутренние органы (с двумя зародышами), голова, шкура. Далее следы мотобуксировщика привели к лесной избушке, в которой находились трое жителей республики Коми, – сообщил охотинспектор Гайнского района Виктор Кошкарев.

Также на снегу лежали ноги и внутренние органы животного.

Нарушителей задержали и доставили в отделение полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Пермском крае при странных обстоятельствах пропал 47-летний мужчина
"Скончался на месте". В Перми на предприятии на работника упал металлический ковш
В Прикамье молодая врач, которая уволилась из сельской амбулатории, выплатит четверть миллиона
В Перми закрыли маркет-бар, где ночью продавали алкоголь
В Перми с высоты упал мужчина
Пермь, Лысьва и Кизел продолжают бороться за звание городов трудовой славы
В бюджете Прикамья предусмотрели 5,6 миллиардов рублей на строительство аквапарка
«На земле лежали ноги и голова». В Прикамье браконьеры убили беременную лосиху
102 тысячи тружеников тыла Прикамья смогут бесплатно ездить на дачу
Голосование по поправкам в Конституцию в Пермском крае пройдет, как и во всей стране - 22 апреля
В бюджете Прикамья предусмотрят дополнительные средства на борьбу с короновирусом
В Прикамье увеличилось количество человек, находящихся под наблюдением из-за коронавируса
Пермские суды ограничили доступ на заседания из-за коронавируса
В Перми в ДТП на шоссе Космонавтов пострадала женщина
Из-за коронавируса в Перми образовался дефицит донорской крови
В службе судебных приставов Прикамья ограничили личный прием граждан
Пермяки смогут посетить музеи, не выходя из дома
В Перми полиция задержала двух мошенников
Из-за коронавируса в прикамских колониях отменили свидания с родственниками
«Перелетела через бордюр». В Перми столкнулись две иномарки
В Прикамье среди бела дня сгорела машина