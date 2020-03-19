«На земле лежали ноги и голова». В Прикамье браконьеры убили беременную лосиху

19 Март 2020 2020-03-19T09:41:39+03:00

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В Пермском крае браконьеры из республики Коми убили беременную лосиху. В Минприроды сообщают, что об этом узнали во вторник, 17 марта.

Поступило сообщение, что в районе поселка Серебрянка в Гаинском районе производилась незаконная охота на лося. Охотинспектор вместе с участковым выехали на предположительное место ЧП. Перед ними открылась жуткая картина. В общедоступных охотугодьях они обнаружили останки лосихи.

- В общедоступных охотугодьях по следам мотобуксировщика были обнаружены останки самки лося: внутренние органы (с двумя зародышами), голова, шкура. Далее следы мотобуксировщика привели к лесной избушке, в которой находились трое жителей республики Коми, – сообщил охотинспектор Гайнского района Виктор Кошкарев.

Также на снегу лежали ноги и внутренние органы животного.

Нарушителей задержали и доставили в отделение полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU