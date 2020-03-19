"Скончался на месте". В Перми на предприятии на работника упал металлический ковш
В Перми на предприятии произошел несчастный случай. Сотрудник погиб, получив производственную травму.
Источник в правоохранительных органах сообщил корреспонденту «Комсомольской правды» о том, что в Орджоникидзевском районе на рабочего упал металлический кран. Пострадавшему незамедлительно вызвали «скорую помощь».
В пресс-службе «скорой» сообщили, что из-за полученный травм 48-летний мужчина погиб до прибытия бригады.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье рабочий получил 500 тысяч за травму на производстве. В результате в процессе работ на мужчину упало дерево, и он получил тяжелые травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU