2020-03-19T12:37:22+03:00
Происшествия

"Скончался на месте". В Перми на предприятии на работника упал металлический ковш

ЧП произошло в Орджоникидзевском районе Перми
Лилия Абибулаева
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Пострадавшему незамедлительно вызвали «скорую помощь».Пострадавшему незамедлительно вызвали «скорую помощь».Фото: Василий Вахрин
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В Перми на предприятии произошел несчастный случай. Сотрудник погиб, получив производственную травму.

Источник в правоохранительных органах сообщил корреспонденту «Комсомольской правды» о том, что в Орджоникидзевском районе на рабочего упал металлический кран. Пострадавшему незамедлительно вызвали «скорую помощь».

В пресс-службе «скорой» сообщили, что из-за полученный травм 48-летний мужчина погиб до прибытия бригады.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье рабочий получил 500 тысяч за травму на производстве. В результате в процессе работ на мужчину упало дерево, и он получил тяжелые травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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