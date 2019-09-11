2019-09-11T06:20:54+03:00
Общество

В Прикамье рабочий получил 500 тысяч за травму на производстве

На мужчину упало дерево
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Пермском крае сотрудник одной из организаций обратился в прокуратуру, чтобы взыскать с работодателя компенсацию за травму на производстве. Рабочий был привлечен к работам по лесозаготовке без оформления трудовых отношений. Также индивидуальный предприниматель не обеспечил сотрудника средствами защиты и не провел инструктаж перед началом работы.

В результате в процессе работ на мужчину упало дерево, и он получил тяжелые травмы.

Суд встал на сторону сотрудника и признал индивидуального предпринимателя виновным. Работодатель обязан внести в трудовую книжку сотрудника запись о периоде работы, заплатить налог на физическое лицо, страховые взносы в Пенсионный Фонд, а также компенсацию морального вреда.

Суд удовлетворил исковые требования сотрудника в полном объеме. Бизнесмен обязан выплатить пострадавшему 500 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мошенники рассылают пермякам квитанции от имени налоговой
В Прикамье мужчина на три года отправится за решетку за кражу алкоголя
В лесах Перми пройдет День открытых дверей
Пермяков напугала змея в центре города
В Прикамье на трассе перевернулась фура
В Прикамье 15-летняя девочка, написавшая прощальную смс-ку, найдена живой
В Перми осудили 18 мошенников, обманувших более 200 бизнесменов
В Прикамье волонтеры объявили срочный сбор на поиски 15-летней школьницы
В Пермском крае пройдет театральный фестиваль
В Перми построят новое кладбище
«Пермская Анджелина Джоли» покорила подписчиков фото в купальнике
Пермский край может стать площадкой локализации немецких производств в России
В Перми двое пьяных рыбаков едва не утонули, перевернувшись в лодке
«Просила ее не искать». В Прикамье при странных обстоятельствах пропала 15-летняя школьница
В Перми из-за аварии на трубопроводе больше 30 домов остались без воды
В Перми горит квартира в Дзержинском районе Перми
Пермячку осудили за кражу одежды из магазинов
В Перми пройдут соревнования по бердингу
В Прикамье белый внедорожник сбил 15-летнюю школьницу
Tele2 снова быстрее всех по темпам строительства LTE – Роскомнадзор
В Перми почтут память погибших при крушении «Боинга-737»
«Не понимает, за что его предали». Пес целый год жил в доме в любви и ласке, но его снова вернули в приют
В Перми автобус №19 вернется к прежнему маршруту
Жителей Прикамья осудят за кражу оконных решеток
В Перми пройдет лекция-дискуссия «Пить или не пить? Вот в чем вопрос!»
Пермь вошла в топ-20 городов с самыми красивыми женщинами России
В Перми закрыли медицинский центр из-за многочисленных нарушений
«Торговый дом ПЗСП» продлевает акцию на газобетонные блоки