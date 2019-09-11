В Прикамье рабочий получил 500 тысяч за травму на производстве

СЕГОДНЯ 06:20 2019-09-11T06:20:54+03:00

Изменить размер текста: A A

В Пермском крае сотрудник одной из организаций обратился в прокуратуру, чтобы взыскать с работодателя компенсацию за травму на производстве. Рабочий был привлечен к работам по лесозаготовке без оформления трудовых отношений. Также индивидуальный предприниматель не обеспечил сотрудника средствами защиты и не провел инструктаж перед началом работы.

В результате в процессе работ на мужчину упало дерево, и он получил тяжелые травмы.

Суд встал на сторону сотрудника и признал индивидуального предпринимателя виновным. Работодатель обязан внести в трудовую книжку сотрудника запись о периоде работы, заплатить налог на физическое лицо, страховые взносы в Пенсионный Фонд, а также компенсацию морального вреда.

Суд удовлетворил исковые требования сотрудника в полном объеме. Бизнесмен обязан выплатить пострадавшему 500 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU