В Перми с высоты упал мужчина

19 Март 2020 2020-03-19T10:28:09+03:00

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В Перми вечером в среду, 18 марта, произошел несчастный случай. Источник в правоохранительных органах сообщил о том, что с высоты в Кировском районе Перми упал 46-летний мужчина.

Пермяк упал с высоты второго этажа. В результате падения мужчина получил травмы. Очевидцы вызвали сотрудников «скорой помощи». Пермяка с травмами отправили в городскую больницу им. Гринберга

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми с высоты упал 11-летний мальчик. С травмами ребенка доставили в больницу

ИСТОЧНИК KP.RU