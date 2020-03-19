В Перми с высоты упал мужчина
ЧП произошло в Кировском районе Перми
Пермяк упал с высоты второго этажаФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Перми вечером в среду, 18 марта, произошел несчастный случай. Источник в правоохранительных органах сообщил о том, что с высоты в Кировском районе Перми упал 46-летний мужчина.
Пермяк упал с высоты второго этажа. В результате падения мужчина получил травмы. Очевидцы вызвали сотрудников «скорой помощи». Пермяка с травмами отправили в городскую больницу им. Гринберга
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми с высоты упал 11-летний мальчик. С травмами ребенка доставили в больницу
ИСТОЧНИК KP.RU