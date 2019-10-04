2019-10-04T08:11:44+03:00
Происшествия

В Перми с высоты упал 11-летний мальчик

С травмами ребенка доставили в больницу
Лилия Абибулаева
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--Фото: Данила СТАРКОВ
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В четверг, 3 октября, в Индустриальном районе Перми произошло ЧП. Источник, близкий к ситуации, сообщил корреспонденту «Комсомольской правды», что ребенок выпал со второго этажа дома на Свиязева.

11-летний мальчик получил травмы. Очевидцы вызвали бригаду «скорой помощи». Малыша осмотрели и отправили в городскую детскую клиническую больницу.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми из окна на машину упала женщина и погибла. Утром в Дзержинском районе произошло ЧП. На припаркованную машину упала женщина. Трагедия произошла 3 октября в микрорайоне Парковый недалеко от улицы Подлесной. Из окна многоэтажки выпала женщина. Пермячка упала на припаркованную у дома машину. От удара крышу автомобиля смяло. На место выехали сотрудники экстренных служб. Работали спасатели и сотрудники "скорой помощи".

ИСТОЧНИК KP.RU

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