Голосование по поправкам в Конституцию в Пермском крае пройдет, как и во всей стране - 22 апреля

19 Март 2020 2020-03-19T09:20:23+03:00

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Всероссийским днем голосования по поправкам в Конституцию станет 22 апреля 2020 года. Указ о дате голосования подписал Президент России Владимир Путин. Тем не менее, Президент считает, что голосование можно проводить только в том случае, если это позволит эпидемиологическая ситуация.

- При всей важности изменений в Основном законе страны нет ничего более важного, чем здоровье и жизнь наших граждан, - заявил Президент во время встречи с Председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой.

Элла Памфилова согласилась, что здоровье и безопасность наших граждан – это самое главное.

При этом Президент заявил, что подготовку к голосованию нельзя прекращать.

ИСТОЧНИК KP.RU