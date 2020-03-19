В Прикамье среди бела дня сгорела машина
Пожарных вызвали очевидцы
Загорелась машина. Фото: Кунгурская служба спасения
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В среду, 18 марта, кунгурской службе спасения пришлось выезжать на улице Бачурина. Поступило сообщение, что во дворе дома горит машина.
Когда пожарные приехали на место, все было в дыму, а во дворе горела машина.
Сотрудники Кунгурской службы спасения справились с огнем. Пострадавших во время пожара не было.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми на площади Дружбы сгорела машина такси. В социальных сетях появилось видео, на котором видно, что на площади Дружбы стоит машина, полностью объятая огнем.
ИСТОЧНИК KP.RU