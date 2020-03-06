В Перми на площади Дружбы сгорела машина такси
В Мотовилихинском районе ночью сгорела машина. В социальных сетях появилось видео, на котором видно, что на площади Дружбы стоит машина, полностью объятая огнем.
Пользователи социальных сетей сообщили, что сгорел автомобиль такси. Машина загорелась с передней части.
В Перми на площади Дружбы сгорела машина такси.
Рядом с автомобилем не было других транспортных средств и людей.
Напомним, ранее мы писали о том, что в центре Перми у здания администрации неизвестные подожгли автомобиль. Вокруг машины собрались несколько человек. Мужчины поливают машину из бутылки неизвестной жидкостью. В подписи автор указал, что автомобиль подожгли неизвестные в ночь с 3 на 4 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU