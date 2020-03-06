6 Март 2020 2020-03-06T06:49:48+03:00

Рядом с автомобилем не было других транспортных средств и людей. Фото: Instagram @chp_59

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В Мотовилихинском районе ночью сгорела машина. В социальных сетях появилось видео, на котором видно, что на площади Дружбы стоит машина, полностью объятая огнем.

Пользователи социальных сетей сообщили, что сгорел автомобиль такси. Машина загорелась с передней части.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/764900" frameborder="0"></iframe> В Перми на площади Дружбы сгорела машина такси.

Рядом с автомобилем не было других транспортных средств и людей.

Напомним, ранее мы писали о том, что в центре Перми у здания администрации неизвестные подожгли автомобиль. Вокруг машины собрались несколько человек. Мужчины поливают машину из бутылки неизвестной жидкостью. В подписи автор указал, что автомобиль подожгли неизвестные в ночь с 3 на 4 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU