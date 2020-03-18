2020-03-18T15:57:58+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

«ЭнергосбыТ Плюс» проводит акцию «Помоги бабушке заплатить онлайн»

АО «ЭнергосбыТ Плюс» заботится о своих клиентах и рекомендует им использовать дистанционные сервисы для оплаты услуг и передачи показаний
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Сейчас в Пермском крае у «ЭнергосбыТ Плюс» есть ряд простых в использовании каналов, которые позволяют оплачивать услуги, получать консультации специалистов и передавать показания, не выходя из дома. Они доступны каждому и очень помогут вашим пожилым родственникам, друзьям или знакомым избежать очередей в офисах, а значит – минимизируют возможность заболеть.

Просто расскажите вашим бабушкам, дедушкам, мамам или папам о возможностях сайтов «ЭнергосбыТ Плюс» и расчетно-кассовых центров «КРЦ-Прикамье», «Пермэнергосбыт», «Инкомус» и объясните, как их использовать.

Клиенты в любое время могут:

– получить консультацию специалиста «ЭнергосбыТ Плюс», направив обращение на электронную почту perm@esplus.ru или заполнив на сайте форму «Обратная связь» — https://perm.esplus.ru/feedback;

– передать показания через «Личные кабинеты» на сайтах РКЦ, через мессенджеры Viber, WhatsApp и Telegram. Инструкции по регистрации личных кабинетов и способах передачи показаний можно найти на сайте «ЭнергосбыТ Плюс» — https://perm.esplus.ru/clients/kak-peredat.

В офисы «ЭнергосбыТ Плюс» и расчетно-кассовых центров приходит большое количество посетителей, из них только 10% по вопросам, которые нельзя решить дистанционно. 90% посетителей — пожилые люди, которые не умеют пользоваться интернетом, а также онлайн-сервисами компании. Позаботьтесь о здоровье близких людей, помогите им перейти в онлайн!

Консультацию специалистов также можно получить по телефону 8-800-700-10-32.

ИСТОЧНИК KP.RU

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