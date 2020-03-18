2020-03-18T15:18:04+03:00
Общество

Жителя Прикамья осудили за хранение мака

Растение он собирал на заброшенных землях
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Жителя Прикамья задержали в момент приготовления наркотического вещества.Жителя Прикамья задержали в момент приготовления наркотического вещества.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

В Пермском крае вынесли приговор местному жителю за хранение растений, содержащих наркотические вещества.

Мужчина сообщил, что мак собирал только для себя. Для этого он ходил на заброшенные земли, где собирал дикорастущие растения.

Жителя Прикамья задержали в момент приготовления наркотического вещества. Наркотики из его квартиры изъяли.

Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, мужчину приговорили к 400 часам обязательных работ.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми осудили мужчину за сбыт наркотиков. Житель отправится за решетку на 10 месяцев

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Перми на пешеходном переходе иномарка сбила 11-летнюю школьницу
«ЭнергосбыТ Плюс» проводит акцию «Помоги бабушке заплатить онлайн»
Жителя Прикамья осудили за хранение мака
В Прикамье беременную женщину заставили работать в ночную смену
Депутаты Заксобрания Прикамья будут работать в дистанционном режиме
В Прикамье легковушка сбила двух школьниц на пешеходном переходе
В Перми школу хореографии закрыли из-за громкой музыки
МЧС предупреждает: в Прикамье ожидается гололед и сильный ветер
Tele2 помогла связью абонентам, оставшимся за рубежом из-за коронавируса
Концерты в Пермской филармонии состоятся, но без зрителей
"Знай наших!" Сразу два ориентировщика из Перми стали победителями общего зачета Кубка мира
Из Перми отменены рейсы в Арабские Эмираты
«Вырвала доску в заборе и выбежала на улицу». В Прикамье собака покусала двух детей
«Принято тяжелое решение». Пермский ТЮЗ из-за коронавируса объявил о закрытии
Все школы Перми отправили на досрочные каникулы
В 2021 году в Перми начнут строить фуд-молл
У пермячки арестовали автомобиль, чтобы она заплатила кредит
В Перми задержали псевдосоцработницу, которая грабила пенсионеров