Жителя Прикамья осудили за хранение мака

18 Март 2020 2020-03-18T15:18:04+03:00

Растение он собирал на заброшенных землях

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В Пермском крае вынесли приговор местному жителю за хранение растений, содержащих наркотические вещества.

Мужчина сообщил, что мак собирал только для себя. Для этого он ходил на заброшенные земли, где собирал дикорастущие растения.

Жителя Прикамья задержали в момент приготовления наркотического вещества. Наркотики из его квартиры изъяли.

Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, мужчину приговорили к 400 часам обязательных работ.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми осудили мужчину за сбыт наркотиков. Житель отправится за решетку на 10 месяцев

ИСТОЧНИК KP.RU