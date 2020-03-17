В Перми осудили мужчину за сбыт наркотиков
Житель отправится за решетку на 10 месяцев
В Пермь осужденный прибыл в октябре 2019 годаФото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:
В Перми задержали жителя Екатеринбурга. У мужчины нашли крупную партию запрещенного вещества.
В Пермь осужденный прибыл в октябре 2019 года. Купил в интернете наркотик, расфасовал в мелкие пакеты и уже поехал на место сбыта, но его задержали сотрудники полиции.
В ходе следствия выяснилось, что мужчина уже был судим за аналогичное преступление. В этот раз его приговорили к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье наркокурьер отправится в колонию на 12 лет
ИСТОЧНИК KP.RU