2020-03-17T07:05:01+03:00
Происшествия

В Перми осудили мужчину за сбыт наркотиков

Житель отправится за решетку на 10 месяцев
Лилия Абибулаева
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В Пермь осужденный прибыл в октябре 2019 годаВ Пермь осужденный прибыл в октябре 2019 годаФото: Василий Вахрин
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В Перми задержали жителя Екатеринбурга. У мужчины нашли крупную партию запрещенного вещества.

В Пермь осужденный прибыл в октябре 2019 года. Купил в интернете наркотик, расфасовал в мелкие пакеты и уже поехал на место сбыта, но его задержали сотрудники полиции.

В ходе следствия выяснилось, что мужчина уже был судим за аналогичное преступление. В этот раз его приговорили к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье наркокурьер отправится в колонию на 12 лет

ИСТОЧНИК KP.RU

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