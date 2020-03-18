2020-03-18T13:31:55+03:00
Происшествия

В Прикамье легковушка сбила двух школьниц на пешеходном переходе

Девочек отправили в больницу
Лилия Абибулаева
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По факту проводится проверка. Фото: ГИБДД по Березниковскому округуПо факту проводится проверка. Фото: ГИБДД по Березниковскому округу
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В Березниках произошло ДТП, в результате которого пострадали две девочки. По информации ГИБДД по Березниковскому округу, авария произошла в среду, 18 марта.

Водитель автомобиля ВАЗ ехала по Советскому проспекту в сторону проспекта Ленина. Напротив дома №20 женщина-водитель сбила двух девочек, которые переходили дорогу по зебре.

13-летний школьницы получили травмы различной степени тяжести. Их отправили в городскую больницу.

По факту проводится проверка.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми иномарка сбила женщину на зебре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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