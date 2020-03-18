2020-03-18T08:58:41+03:00
Происшествия

В Перми иномарка сбила женщину на зебре

Пострадавшая получила травмы
Лилия Абибулаева
Поделиться:
По факту возбуждено уголовное дело.По факту возбуждено уголовное дело.Фото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

В Индустриальном районе Перми произошло ДТП, в результате которого пострадала женщина-пешеход. В ГУ МВД по Пермскому краю рассказали подробности аварию.

По предварительной информации, водитель автомобиля «Хендай» на улице Космонавта Леонова сбил 41-летнюю женщину. Пострадавшая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате аварии женщина получила травму головы и многочисленные перелом. Ее отправили в больницу.

Оказалось, что водитель иномарки был в состоянии алкогольного опьянения.

По факту возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У пермячки арестовали автомобиль, чтобы она заплатила кредит
В Перми задержали псевдосоцработницу, которая грабила пенсионеров
В Перми иномарка сбила женщину на зебре
Правительство Прикамья готово организовать 4,5 тысяч мест для госпитализации жителей с подозрением на коронавирус
В Прикамье увеличат производство масок
Житель Прикамья сам рассказал об убийстве подруги
В Прикамье осудят мужчину, который выпустил на линию неисправный автобус, в котором погиб школьник
В Пермском крае приостанавливают работу все библиотеки, музеи и кинотеатры
Из-за коронавируса депутаты Госдумы не приедут в Пермь
Детские сады Перми переводят на свободное посещение
Пермские школьники выходят на досрочные каникулы
«Пермэнергосбыт» попросил пермяков не посещать офисы из-за коронавируса
В Прикамье осудят жителя Таджикистана за поддельные документы
«Бил кулаками и пинал ногами». За истязание тещи житель Пермского края получил 14 месяцев колонии строгого режима
МЧС предупреждает: в Прикамье ожидается гололедица и сильный ветер
В краевом минздраве сообщили о состоянии больных коронавирусом
В Перми на месте бывшего ресторана «Живаго» откроют торговый центр
«Хватал за волосы и пинал». Жителя Прикамья отправят за решетку за угрозу убийством
В Перми закончились поиски пенсионерки, страдающей потерей памяти
В Прикамье в колонии для несовершеннолетних осужденных недокармливали
В Перми вместо ресторана «Вкус Странствий» появится супермаркет
В Перми пост пресс-секретаря губернатора покинула Дарья Левченко