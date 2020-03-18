В Перми иномарка сбила женщину на зебре
Пострадавшая получила травмы
По факту возбуждено уголовное дело.Фото: Василий Вахрин
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В Индустриальном районе Перми произошло ДТП, в результате которого пострадала женщина-пешеход. В ГУ МВД по Пермскому краю рассказали подробности аварию.
По предварительной информации, водитель автомобиля «Хендай» на улице Космонавта Леонова сбил 41-летнюю женщину. Пострадавшая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате аварии женщина получила травму головы и многочисленные перелом. Ее отправили в больницу.
Оказалось, что водитель иномарки был в состоянии алкогольного опьянения.
По факту возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU