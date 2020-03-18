В Перми иномарка сбила женщину на зебре

18 Март 2020 2020-03-18T08:58:41+03:00

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В Индустриальном районе Перми произошло ДТП, в результате которого пострадала женщина-пешеход. В ГУ МВД по Пермскому краю рассказали подробности аварию.

По предварительной информации, водитель автомобиля «Хендай» на улице Космонавта Леонова сбил 41-летнюю женщину. Пострадавшая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате аварии женщина получила травму головы и многочисленные перелом. Ее отправили в больницу.

Оказалось, что водитель иномарки был в состоянии алкогольного опьянения.

По факту возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU