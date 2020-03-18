В Перми школу хореографии закрыли из-за громкой музыки
В Дзержинском районе Перми школу хореографии «Фуэте» закрыли на 50 суток. В ходе проверки было выявлено, что в организации на первом этаже жилого дома нарушали санитарно-эпидемиологические требования.
Музыку в школе включали слишком громко. Она мешала жильцам дома. Как сообщили в пресс-службе краевого суда, использование музыкального сопровождения признано нарушением. Деятельность школы приостановлена на 50 суток.
Напомним, ранее мы писали о том, что концерты в Пермской филармонии состоятся, но без зрителей. Пермяки смогут услышать и увидеть их в прямой трансляции
ИСТОЧНИК KP.RU