2020-03-18T13:11:54+03:00
Общество

В Перми школу хореографии закрыли из-за громкой музыки

Занятия отменили на 50 суток
Лилия Абибулаева
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Музыку в школе включали слишком громкоМузыку в школе включали слишком громкоФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Дзержинском районе Перми школу хореографии «Фуэте» закрыли на 50 суток. В ходе проверки было выявлено, что в организации на первом этаже жилого дома нарушали санитарно-эпидемиологические требования.

Музыку в школе включали слишком громко. Она мешала жильцам дома. Как сообщили в пресс-службе краевого суда, использование музыкального сопровождения признано нарушением. Деятельность школы приостановлена на 50 суток.

Напомним, ранее мы писали о том, что концерты в Пермской филармонии состоятся, но без зрителей. Пермяки смогут услышать и увидеть их в прямой трансляции

ИСТОЧНИК KP.RU

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