Концерты в Пермской филармонии состоятся, но без зрителей

18 Март 2020 2020-03-18T11:31:16+03:00

Пермяки смогут услышать и увидеть их в прямой трансляции

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18 марта на сцене Органного зала филармонии состоится выступление двух выдающихся музыкантов - скрипача Павла Милюкова и пианиста Эмина Мартиросяна. Концерт пройдет без зрителей. Но прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте Пермской филармонии. В программе концерта, посвященного столетию музыкальной школы №1 г. Перми, произведения Шумана, Франка, Стравинского.

26 марта в прямой трансляции прозвучит органный концерт в исполнении солистки Пермской краевой филармонии Евгении Камянской.

29 марта классические мелодии исполнит Оркестр русских народных инструментов Пермской филармонии.

31 марта Уральский государственный камерный хор в прямой трансляции представит премьеру концертной программы, посвященной произведениям композиторов XX–XXI веков.

Как вернуть билеты на концерты, отмененные из-за запрета на проведение массовых мероприятий? Если билет куплен онлайн, возврат денег произойдет автоматически на карту. Если в кассе - вернуть его можно также в кассе накануне или в день мероприятия. Для возврата нужно взять с собой бланк билета и паспорт.

Билеты, купленные в Городских зрелищных кассах, возвращаются по месту приобретения.

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ИСТОЧНИК KP.RU