В Прикамье осудят жителя Таджикистана за поддельные документы
Мужчина незаконно проник на территорию России
Расследованием уголовного дела занималось УФСБ России по Пермскому краюФото: Василий Вахрин
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В Пермском крае осудят жителя Таджикистана. Мужчина незаконно пересек границу с Россией.
Обвиняемому было запрещено въезжать на территорию России. Однако запрет мужчину не остановил. Он получил документы на другое имя и пересек границу на автомобиле.
В Пермском крае мужчину задержали, и в ближайшее время он предстанет перед судом. Расследованием уголовного дела занималось УФСБ России по Пермскому краю.
Напомним, ранее мы писали о том, что за истязание тещи житель Пермского края получил 14 месяцев колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU