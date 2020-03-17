В Прикамье осудят жителя Таджикистана за поддельные документы

17 Март 2020 2020-03-17T15:05:40+03:00

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В Пермском крае осудят жителя Таджикистана. Мужчина незаконно пересек границу с Россией.

Обвиняемому было запрещено въезжать на территорию России. Однако запрет мужчину не остановил. Он получил документы на другое имя и пересек границу на автомобиле.

В Пермском крае мужчину задержали, и в ближайшее время он предстанет перед судом. Расследованием уголовного дела занималось УФСБ России по Пермскому краю.

Напомним, ранее мы писали о том, что за истязание тещи житель Пермского края получил 14 месяцев колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU