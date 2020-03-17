2020-03-17T14:36:21+03:00
Происшествия

«Бил кулаками и пинал ногами». За истязание тещи житель Пермского края получил 14 месяцев колонии строгого режима

Ранее отец двоих детей был судим за угоны и пьяную езду
Юрий ТОКРАНОВ
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Приговор мог быть суровееПриговор мог быть суровееФото: Алексей БУЛАТОВ
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Виновным в истязании бабушки двоих своих малолетних детей был признан житель Кунгура, ранее неоднократно судимый за угоны и пьяную езду.

Но если за предыдущие преступления мужчину наказывали лишь ограничением свободы и лишением водительских прав, то теперь он отправлен в колонию строгого режима. И проведет там 14 месяцев, после чего еще полтора года не сможет садиться за руль.

Приговор мог быть суровее, но подсудимый признал свою вину и попросил рассмотреть его дело в особом порядке: без исследования доказательств. Прокуратура и потерпевшая не возражали, и суд просьбу удовлетворил.

Как выяснила «КП-Пермь», гражданин, злоупотребляя алкоголем, систематически подвергал тещу побоям и причинял ей физические и психические страдания. Удары при этом наносил кулаками, ребром ладони и ногами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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