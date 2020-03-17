В Перми на месте бывшего ресторана «Живаго» откроют торговый центр
Сейчас идет поиск арендаторов
Сейчас в здании ремонт. Фото: Google map
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В Перми появится новый торговый центр. Издание «Business Class» сообщает, что ТЦ «ZOOM» откроется на месте бывшего ресторана «Живаго».
По информации издания, сейчас идет поиск арендаторов. Также в здании проводятся ремонтные работы. Ремонт сейчас на стадии завершения.
Общая площадь помещения составляет около трех тысяч квадратных метров.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми вместо ресторана «Вкус Странствий» появится супермаркет. Пока в помещении идет ремонт
ИСТОЧНИК KP.RU